Negata la comunione al figlio gay | i genitori fondano il gruppo Lgbt ' Siamo tutti figli di Dio'

Una bellissima storia per l'associazione Lgbt "Siamo tutti figli di Dio", che sarà presto ricevuta dal Papa, segno di grande apertura della chiesa. La storia comincia con lo shock per la comunione

Una bellissima storia per l’associazione Lgbt "Siamo tutti figli di Dio", che sarà presto ricevuta dal Papa, segno di grande apertura della chiesa. La storia comincia con lo shock per la Comunione rif ...

Sacerdote nega la comunione ad un gay, i genitori del ragazzo si ribellano

Il Sacerdote rifiuta di dare la comunione ad un ragazzo gay. Questa è la storia, raccontato dal quotidiano ‘Il Gazzettino‘, con protagonista un ventenne e la sua famiglia di Mestre. Da sempre cattolic ...

