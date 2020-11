Natale in era pandemica: ecco cosa si potrà fare e cosa no (Di domenica 22 novembre 2020) Speranza esorta a: “un Natale più sobrio; veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili“. Tuttavia, questo non significa chiusura totale. Chiudere equivarrebbe a dare il colpo finale al turismo e a migliaia di attività commerciali che nel periodo natalizio incassano più del 30% del fatturato annuo. Per Conte “sarà possibile scambiarsi i doni”. Quanto agli spostamenti, le misure non sono ancora state stabilite, fermo restando che non dovrebbe essere abbandonato il sistema dell’Italia divisa in fasce. L’ipotesi è che ci sia un Dpcm per il periodo dal 3 dicembre fino a ridosso di Natale e uno per le festività vere e proprie. Per Zampa “Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra Regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020) Speranza esorta a: “unpiù sobrio; veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili“. Tuttavia, questo non significa chiusura totale. Chiudere equivarrebbe a dare il colpo finale al turismo e a migliaia di attività commerciali che nel periodo natalizio incassano più del 30% del fatturato annuo. Per Conte “sarà possibile scambiarsi i doni”. Quanto agli spostamenti, le misure non sono ancora state stabilite, fermo restando che non dovrebbe essere abbandonato il sistema dell’Italia divisa in fasce. L’ipotesi è che ci sia un Dpcm per il periodo dal 3 dicembre fino a ridosso die uno per le festività vere e proprie. Per Zampa “Mancano 40 giorni ae in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra Regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano ...

enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - CarloCalenda : Io comprendo la difficoltà di leggere testi complessi, ma almeno ascoltare..demenziale era riferito alla situazione… - CardelliAc : RT @Gi71376847: Tanto per ricordare cos’ era il fascismo : la figlia di Degasperi racconta che il padre, imprigionato nelle carceri fascis… - cotrozzi_lisa : RT @Emilystellaemi2: L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 chilometri del tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale era Dpcm Natale: la Lombardia si prepara alle feste nell'era Covid IL GIORNO Zampa (sottosegretario Salute): “A Natale possibili deroghe per spostamenti tra regioni”

“Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il ris ...

Allarme Coldiretti: Senza tavolate Natale a rischio spesa 5 miliardi di euro

Con le restrizioni anti pandemia, infatti, sono in pericolo i cinque miliardi che sono stati spesi lo scorso anno nel Belpaese ... dalle tavole lo scorso anno solamente tra il pranzo di Natale e i ...

“Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il ris ...Con le restrizioni anti pandemia, infatti, sono in pericolo i cinque miliardi che sono stati spesi lo scorso anno nel Belpaese ... dalle tavole lo scorso anno solamente tra il pranzo di Natale e i ...