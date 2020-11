Nascondono al Papa lo scoop di Libero: in Vaticano regna l'omertà sul caso del Cardinale Becciu (Di domenica 22 novembre 2020) Leggono Libero ma non lo ammettono, per paura Nascondono al Papa l'inchiesta del nostro giornale. Nei sacri palazzi regna l'omertà sulla vera storia che ha coinvolto, suo malgrado, il Cardinale Angelo Becciu, basta sfogliare la rassegna stampa vaticana, di solito una delle più approndite, per accorgersi che si parla di tutto, tranne che del killeraggio mediatico scoperto da Libero ai danni del porporato. «Anche Dio in fuga dal virus», «Così Bergoglio cambia l'economia», «Il Nagorno Karabakh» e «L'Uganda dei profughi», sono solo alcuni dei titoli selezionati dal Dicasterium pro Communicatione della Santa Sede. E lo scoop del direttore Vittorio Feltri? Se i canali ufficiali lo silenziano, il sito plurilingue "Il Sismografo", diretto dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Leggonoma non lo ammettono, per pauraall'inchiesta del nostro giornale. Nei sacri palazzil'sulla vera storia che ha coinvolto, suo malgrado, ilAngelo, basta sfogliare la rassegna stampa vaticana, di solito una delle più approndite, per accorgersi che si parla di tutto, tranne che del killeraggio mediatico scoperto daai danni del porporato. «Anche Dio in fuga dal virus», «Così Bergoglio cambia l'economia», «Il Nagorno Karabakh» e «L'Uganda dei profughi», sono solo alcuni dei titoli selezionati dal Dicasterium pro Communicatione della Santa Sede. E lodel direttore Vittorio Feltri? Se i canali ufficiali lo silenziano, il sito plurilingue "Il Sismografo", diretto dal ...

Leggono Libero ma non lo ammettono, per paura nascondono al Papa l'inchiesta del nostro giornale. Nei sacri palazzi regna l'omertà ...

Papa Francesco: «Non ci salverà il moralismo, ma la carità»

Questo testo finora inedito, firmato da papa Francesco, si intitola «Trasformare il mondo», ed è contenuto nel libro «Il cielo sulla terra - Amare e servire per trasformare il mondo», edito dalla Libr ...

