Napoli, tutti negativi i tamponi al Covid-19 prima del Milan (Di domenica 22 novembre 2020) Notizie positive arrivano per il Napoli dall'ultimo giro di tamponi prima del Milan: tutti negativi i test al Covid-19 del gruppo azzurro Tira un sospiro di sollievo Gennaro Gattuso in vista del posticipo di campionato di questa sera del Napoli contro la capolista Milan al 'San Paolo'. Nessun caso di coronavirus nella squadra azzurra, come comunicato in mattinata dallo stesso club partenopeo: «tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra», si legge sugli account ufficiali del Napoli.

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose un 28enne di Vico Soccorso ai Quartieri spagnoli. In barba alle limitazioni imposte ...

Alvino anticipa l'undici del Napoli: La notte porta certezze

Per il giornalista di fede azzurra non ci saranno rivoluzioni nel modulo: Gattuso punta su un tris inedito di fantasisti alle spalle di Mertens.

