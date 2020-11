Napoli, tegola Bakayoko: espulso. Salterà la Roma (Di domenica 22 novembre 2020) Brutte notizie per il Napoli in vista del big match contro la Roma: gli azzurri non avranno a disposizione lo squalificato Bakayoko Brutte notizie per il Napoli in vista del big match di domenica 29 novembre contro la Roma, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Tiemoué Bakayoko non sarà a disposizione per la sfida a causa dell’espulsione rimediata durante l’impegno casalingo del San Paolo con il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Brutte notizie per ilin vista del big match contro la: gli azzurri non avranno a disposizione lo squalificatoBrutte notizie per ilin vista del big match di domenica 29 novembre contro la, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Tiemouénon sarà a disposizione per la sfida a causa dell’espulsione rimediata durante l’impegno casalingo del San Paolo con il Milan. Leggi su Calcionews24.com

