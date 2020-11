Napoli, Petagna: «Ci manca qualcosa. Gattuso? Responsabili noi giocatori» (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Milan Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Milan. «I Responsabili siamo noi che andiamo in campo. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, ma ci è mancato l’ultimo passaggio, il tiro. Il campionato è lungo e siamo una squadra forte. Ci manca quel qualcosina in più, fare quello che ci chiede Gattuso. Ci stiamo adattando bene alle sue richieste e penso che i risultati arriveranno già dalla prossima giornata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Milan Andrea, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Milan. «Isiamo noi che andiamo in campo. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, ma ci èto l’ultimo passaggio, il tiro. Il campionato è lungo e siamo una squadra forte. Ciquel qualcosina in più, fare quello che ci chiede. Ci stiamo adattando bene alle sue richieste e penso che i risultati arriveranno già dalla prossima giornata». Leggi su Calcionews24.com

