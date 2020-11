Napoli-Milan, tamponi negativi per tutti gli azzurri (Di domenica 22 novembre 2020) Sono tutti negativi i tamponi effettuati dal Napoli nel pomeriggio di ieri in vista del match contro il Milan che si disputerà stasera alle ore 20.45. I ragazzi di Gattuso, dunque, non hanno riscontrato nuove positività in attesa di scendere in campo contro i rossoneri, che invece fanno i conti con l’allenatore Stefano Pioli positivo al Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Sonoeffettuati dalnel pomeriggio di ieri in vista del match contro ilche si disputerà stasera alle ore 20.45. I ragazzi di Gattuso, dunque, non hanno riscontrato nuove positività in attesa di scendere in campo contro i rossoneri, che invece fanno i conti con l’allenatore Stefano Pioli positivo al Covid-19. SportFace.

