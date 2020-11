Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 22 novembre 2020) Uno dei match più interessanti di questa giornata di campionato è sicuramente Napoli–Milan, in programma questa sera al San Paolo alle 20:45. Le due squadre, tra le più in forma del campionato, scenderanno in campo alla ricerca dei tre punti e si prospetta una sfida aperta a diversi scenari. La solidità e l’efficienza del gioco di Pioli si scontrerà con la spregiudicatezza dei partenopei, tra i più prolifici in questo inizio di stagione. Solo 3 i punti che separano le due compagini: ci si aspetta una sfida ricca di emozioni. probabili formazioni di Napoli-Milan Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Oshimen, infortunatosi in nazionale e non disponibile per la gara di questa sera. Il reparto offensivo sarà quindi da ripensare, con due alternative; l’allenatore azzurro potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Uno dei match più interessanti di questa giornata di campionato è sicuramente, in programma questa sera al San Paolo alle 20:45. Le due squadre, tra le più in forma del campionato, scenderanno in campo alla ricerca dei tre punti e si prospetta una sfida aperta a diversi scenari. La solidità e l’efficienza del gioco di Pioli si scontrerà con la spregiudicatezza dei partenopei, tra i più prolifici in questo inizio di stagione. Solo 3 i punti che separano le due compagini: ci si aspetta una sfida ricca di emozioni.diGennaro Gattuso dovrà fare a meno di Oshimen, infortunatosi in nazionale e non disponibile per la gara di questa sera. Il reparto offensivo sarà quindi da ripensare, con due alternative; l’allenatore azzurro potrebbe ...

FIGCfemminile : ???| MVP @TIM_VISION ?????? ??? Ed ecco le ?????? migliori in campo di questa domenica! @OptaPaolo ?? ?? @Giacinti9 ¬ Milan… - AntoVitiello : Marco Rossi, ct dell'Ungheria, a Radio Punto Nuovo: 'Szoboszlai? Potesse venire in Italia si completerebbe in tempi… - Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - sportli26181512 : Milan, Rebic vuole tornare ai ritmi pre-infortunio: Contro il Napoli, il Milan si affiderà - oltre al solito Ibrahi… - Diffidato_ : Peccato siano solo numeri di Ronaldo. Perchè per il resto la Juve con lui ha fatto cagare e ha vinto più con Matri… -