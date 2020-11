Napoli-Milan oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Napoli-Milan, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. In serata va in scena il big match di questo weekend. La squadra di Gennaro Gattuso affronta la capolista, reduce da un inizio di campionato straordinario che ha permesso ai rossoneri di portarsi in testa alla graduatoria davanti alle altre candidate per lo scudetto. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. In serata va in scena il big match di questo weekend. La squadra di Gennaro Gattuso affronta la capolista, reduce da un inizio di campionato straordinario che ha permesso ai rossoneri di portarsi in testa alla graduatoria davanti alle altre candidate per lo scudetto. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

