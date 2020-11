Napoli-Milan, le novità di Gattuso: ruolo inedito per Politano – ANews (Di domenica 22 novembre 2020) Il Napoli affronta il Milan nel posticipo serale che chiuderà l’ottava giornata di campionato, è il big-match domenicale. Sarà una partita particolare per Gattuso che sfida il suo glorioso passato: tredici anni da calciatore vincendo tutto in Italia e in Europa. Nella sua lunga esperienza rossonera Ringhio ha vissuto anche il 4-2-fantasia. Era il Milan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieANews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 novembre 2020) Ilaffronta ilnel posticipo serale che chiuderà l’ottava giornata di campionato, è il big-match domenicale. Sarà una partita particolare perche sfida il suo glorioso passato: tredici anni da calciatore vincendo tutto in Italia e in Europa. Nella sua lunga esperienza rossonera Ringhio ha vissuto anche il 4-2-fantasia. Era ilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito Serie.com Tutte le Notizie della Serie A.

