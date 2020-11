Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Insigne sfida Ibrahimovic (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al San Paolo si chiude l’ottava giornata di Serie A con il big match tra Napoli e Milan, imbattuto da 19 partite di campionato. La squadra di Gattuso ha perso le ultime due partite in casa contro AZ Alkmaar e Sassuolo mentre i rossoneri viaggiano ad alta velocità in trasferta. Di seguito le scelte dei due allenatori. formazioni ufficiali Napoli – (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens. All.: Gattuso. Milan – (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Bonera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al San Paolo si chiude l’ottava giornata di Serie A con il big match tra, imbattuto da 19 partite di campionato. La squadra di Gattuso ha perso le ultime due partite in casa contro AZ Alkmaar e Sassuolo mentre i rossoneri viaggiano ad alta velocità in trasferta. Di seguito le scelte dei due allenatori.– (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Lozano, Politano,, Mertens. All.: Gattuso.– (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic;. All.: Bonera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

