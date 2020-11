Napoli-Milan: le formazioni ufficiali (Di domenica 22 novembre 2020) Al San Paolo va in scena il big match di giornata. Il Napoli ospita il Milan capolista in una sfida che disegnerà nuovamente le prime posizioni della classifica. Fischio d'inizio alle ore 20.45.LE formazioni ufficialiQueste le scelte dei due allenatori:Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Ruiz; Bakayoko; Politano; Lozano, Insigne; Mertens.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Al San Paolo va in scena il big match di giornata. Ilospita ilcapolista in una sfida che disegnerà nuovamente le prime posizioni della classifica. Fischio d'inizio alle ore 20.45.LEQueste le scelte dei due allenatori:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Ruiz; Bakayoko; Politano; Lozano, Insigne; Mertens.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ITA Sport Press.

