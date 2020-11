Napoli-Milan: infortunio per Ibrahimovic, milanisti in apprensione (Di domenica 22 novembre 2020) infortunio per Zlatan Ibrahimovic nel finale di gara di Napoli-Milan. Al 78? il centravanti svedese ha avvertito un leggero fastidio al bicipite femorale e dopo aver testato le proprie condizioni si è accasciato sul suolo richiamando l’attenzione della panchina. Al suo posto dentro Colombo. Da valutare, nel post partita, le condizioni fisiche di Ibra: oggi a segno con una doppietta per la vetta della classifica marcatori a quota 10 gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020)per Zlatannel finale di gara di. Al 78? il centravanti svedese ha avvertito un leggero fastidio al bicipite femorale e dopo aver testato le proprie condizioni si è accasciato sul suolo richiamando l’attenzione della panchina. Al suo posto dentro Colombo. Da valutare, nel post partita, le condizioni fisiche di Ibra: oggi a segno con una doppietta per la vetta della classifica marcatori a quota 10 gol. SportFace.

