Napoli-Milan, Ibrahimovic: “Gattuso grande uomo, tutto sul mio rinnovo. Bonera? Gli ho detto di non stressarsi” (Di domenica 22 novembre 2020) E' tutto pronto per Napoli-Milan.Si affronteranno questa sera allo stadio "San Paolo" Napoli e Milan, nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Un appuntamento importante a pochi istanti dal quale, Zlatan Ibrahimovic, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare il momento vissuto dalle due squadre."Sto bene, tutto il gruppo sta bene. Ho avuto qualche giorno libero, sono tornato a lavorare, poi è uscita questa cosa col mister e il suo staff. Ho seguito il ritmo che seguo normalmente. Pioli? Manca tanto, siamo in contatto tutti i giorni, parla con la squadra durante gli allenamenti e dopo, ci dà i feedback come se fosse là. Bonera ha fatto un gran lavoro, una situazione nuova per lui ma lo conoscono bene tutti i giocatori. Ha preparato ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) E'pronto per.Si affronteranno questa sera allo stadio "San Paolo", nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Un appuntamento importante a pochi istanti dal quale, Zlatan, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare il momento vissuto dalle due squadre."Sto bene,il gruppo sta bene. Ho avuto qualche giorno libero, sono tornato a lavorare, poi è uscita questa cosa col mister e il suo staff. Ho seguito il ritmo che seguo normalmente. Pioli? Manca tanto, siamo in contatto tutti i giorni, parla con la squadra durante gli allenamenti e dopo, ci dà i feedback come se fosse là.ha fatto un gran lavoro, una situazione nuova per lui ma lo conoscono bene tutti i giocatori. Ha preparato ...

