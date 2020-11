Napoli-Milan, Ibrahimovic a Pioli e Bonera: “Niente stress, ci pensa Ibra” (Di domenica 22 novembre 2020) “Niente stress, ci pensa Ibra“. Con un sorriso stampato sul volto Zlatan Ibrahimovic parla così dell’assenza di Stefano Pioli per Covid e della prima in panchina per Daniele Bonera a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Milan. “Pioli ci manca tanto ma siamo in contatto tutti i giorni – ha detto l’attaccante rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Ci parla dopo tutti gli allenamenti, ci dà il feedback come se fosse qui con noi. E poi Bonera ha fatto un gran lavoro, tutti i giocatori lo conoscono bene e ha preparato bene questa partita“. Su Gattuso: “Rino lo conosco bene, è una grande persona, ti stimola tanto e ha un grande carattere. Fa di tutto per vincere ma anche nell’altra squadra c’è uno che fa tutto per ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020), ciIbra“. Con un sorriso stampato sul volto Zlatanparla così dell’assenza di Stefanoper Covid e della prima in panchina per Danielea pochi minuti dal fischio d’inizio di. “ci manca tanto ma siamo in contatto tutti i giorni – ha detto l’attaccante rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Ci parla dopo tutti gli allenamenti, ci dà il feedback come se fosse qui con noi. E poiha fatto un gran lavoro, tutti i giocatori lo conoscono bene e ha preparato bene questa partita“. Su Gattuso: “Rino lo conosco bene, è una grande persona, ti stimola tanto e ha un grande carattere. Fa di tutto per vincere ma anche nell’altra squadra c’è uno che fa tutto per ...

