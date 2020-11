Napoli-Milan: i convocati di Stefano Pioli, non ci sono Leao e Musacchio (Di domenica 22 novembre 2020) I convocati di Stefano Pioli per Napoli-Milan, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Assente anche il tecnico rossonero, risultato positivo al coronavirus e quindi impossibilitato a seguire la squadra nella partita dello stadio San Paolo in programma stasera alle ore 20:45. Assenti negli ospiti Mateo Musacchio e Rafael Leao. LA LISTA DEI convocati PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjaer, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimovi?, Rebi?. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Idiper, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Assente anche il tecnico rossonero, risultato positivo al coronavirus e quindi impossibilitato a seguire la squadra nella partita dello stadio San Paolo in programma stasera alle ore 20:45. Assenti negli ospiti Mateoe Rafael. LA LISTA DEIPORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjaer, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimovi?, Rebi?. SportFace.

