Napoli-Milan, i convocati di Gattuso per il big match del San Paolo (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli–Milan alle ore 20.45 al San Paolo per la ottava giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Valeri di Roma. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoalle ore 20.45 al Sanper la ottava giornata di Serie A. Dirige ill’arbitro Valeri di Roma. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

