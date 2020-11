Napoli-Milan, Gattuso: “Mancato veleno, rossoneri non sono stati superiori. Assenze? Basta scuse” (Di lunedì 23 novembre 2020) Ko del Napoli al "San Paolo".1-3: è questo il risultato della sfida tra Napoli e Milan andata in scena questa sera al "San Paolo". I rossoneri travolgono in casa gli azzurri e tornano in vetta grazie alla doppietta di Ibra e la rete di Hauge. Un ko pesante per i campani, analizzato al triplice fischio dal tecnico Rino Gattuso in conferenza stampa."Milan superiore? Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise, quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l'azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto. Stasera mancava veleno, voglia di soffrire. In tante gare l'abbiamo avuta, quando viene a mancare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Ko delal "San Paolo".1-3: è questo il risultato della sfida traandata in scena questa sera al "San Paolo". Itravolgono in casa gli azzurri e tornano in vetta grazie alla doppietta di Ibra e la rete di Hauge. Un ko pesante per i campani, analizzato al triplice fischio dal tecnico Rinoin conferenza stampa."superiore? Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Ilha caratteristiche ben precise, quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l'azione. Ilper qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto. Stasera mancava, voglia di soffrire. In tante gare l'abbiamo avuta, quando viene a mancare ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - PEPPEMAMAZZA : @RealPiccinini Sassuolo Inter è una prova della verità... Napoli milan è un risultato bugiardo ????fate ridere #skycalcioclub - CampiMinati : Napoli sconfitto in casa da Sassuolo e Milan. 4 a 1 all'Atalanta post ritiro di 15 giorni, poi in percorso secondo… -