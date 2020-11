Napoli-Milan 1-3, Serie A: i rossoneri espugnano il San Paolo con la doppietta di Ibrahimovic. In testa al campionato (Di domenica 22 novembre 2020) Il Milan ha sconfitto il Napoli per 3-1 nel big match dell’ottava giornata della Serie A di calcio. I rossoneri si sono imposti al San Paolo, hanno ripreso la propria marcia dopo il pareggio casalingo contro il Verona che aveva anticipato la sosta per le Nazionali, e si confermano in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio sul Sassuolo e tre lunghezze di margine sulla Roma. I partenopei dell’ex Rino Gattuso scivolano in sesta posizione distaccati di 6 lunghezze dalla vetta, superati da Juventus (a -4 dal Milan) e da Inter (a -5 dal primo posto). A decidere la contesa è stata una strepitosa doppietta di Zlatan Ibrahimovic, sempre più decisivo per questo Milan che può concretamente battagliare per la ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Ilha sconfitto ilper 3-1 nel big match dell’ottava giornata dellaA di calcio. Isi sono imposti al San, hanno ripreso la propria marcia dopo il pareggio casalingo contro il Verona che aveva anticipato la sosta per le Nazionali, e si confermano inalla classifica generale con due punti di vantaggio sul Sassuolo e tre lunghezze di margine sulla Roma. I partenopei dell’ex Rino Gattuso scivolano in sesta posizione distaccati di 6 lunghezze dalla vetta, superati da Juventus (a -4 dal) e da Inter (a -5 dal primo posto). A decidere la contesa è stata una strepitosadi Zlatan, sempre più decisivo per questoche può concretamente battagliare per la ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - DecibelBellini : Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancat… - VITTORI84320258 : Napoli - Milan come al solito arbitraggio ##scarso è Scandaloso ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? - serieAnews_com : ??'Più dei gol, è la sua capacità di incutere rispetto ad avversari (ed arbitro), il suo essere esempio di comportam… -