Napoli-Milan 1-3, Ibrahimovic stende gli azzurri: tabellino e pagelle della partita (Di domenica 22 novembre 2020) Le pagelle e il risultato del big match serale dell’ottava giornata di Campionato di Serie A Napoli-Milan, appena terminata Si è appena concluso il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Una partita ricca d’emozioni: All’8? Ibra pennella una palla perfetta per Rebic che però calcia male, facile per Meret. Il portiere azzurro invece viene impegnato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Lee il risultato del big match serale dell’ottava giornata di Campionato di Serie A, appena terminata Si è appena concluso il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Unaricca d’emozioni: All’8? Ibra pennella una palla perfetta per Rebic che però calcia male, facile per Meret. Il portiere azzurro invece viene impegnato L'articolo proviene da YesLife.it.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - DecibelBellini : Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancat… - MatteoSorrenti : Passeggiata a Fuorigrotta, orrori alla Dario Argento e pochissimo Napoli. Il Man of the Match di Napoli-Milan è div… - h4nkf4n : RT @ZZiliani: Il vecchio e il bambino. Con due gol di #Ibrahimovic e uno di Hauge il #Milan sbanca Napoli e getta definitivamente la masche… -