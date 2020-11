Napoli-Milan 1-3: Ibra il dominatore, Diavolo ancora in vetta (Di lunedì 23 novembre 2020) Doppietta di Ibra (che esce per infortunio) e gol di Hauge, il Milan espugna il San Paolo e si conferma in vetta alla classifica di Serie A Impresa Milan al San Paolo. Il Diavolo supera il difficile esame Napoli e con questi 3 punti si conferma al vertice della classifica di Serie A. ancora una volta decisivo Zlatan Ibrahimovic che prima firma una doppietta da fenomeno e poi lascia il campo per un problema muscolare che tiene in ansia tutti i tifosi rossoneri. Gioia anche per Hauge, il norvegese mette il sigillo nel finale con la su prima gioia in Italia. La Partita I pronostici della vigilia vengono subito rispettati: entrambe le squadre giocano un calcio propositivo e decisamente offensivo e così esce fuori una partita godibile. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Doppietta di(che esce per infortunio) e gol di Hauge, ilespugna il San Paolo e si conferma inalla classifica di Serie A Impresaal San Paolo. Ilsupera il difficile esamee con questi 3 punti si conferma al vertice della classifica di Serie A.una volta decisivo Zlatanhimovic che prima firma una doppietta da fenomeno e poi lascia il campo per un problema muscolare che tiene in ansia tutti i tifosi rossoneri. Gioia anche per Hauge, il norvegese mette il sigillo nel finale con la su prima gioia in Italia. La Partita I pronostici della vigilia vengono subito rispettati: entrambe le squadre giocano un calcio propositivo e decisamente offensivo e così esce fuori una partita godibile. Il ...

