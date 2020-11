Napoli | Insigne | “Mai avuto buoni rapporti con la piazza | ma i tifosi credono in me”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 22 novembre 2020) L’attaccante del, Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo del suo allenatore, Rino Gattuso, ma anche del suo rapporto con lapartenopea, non sempre al top. Lorenzo ha esaltato il suo attuale allenatore: “Mi sta dando molto, bisogna sempre migliorare. Ci mette in condizione di fare bene, ci L'articolo