Napoli, in casa non si vince più: Ibra stende Gattuso e il Milan vola in vetta (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Terza sconfitta di fila in casa e una squadra irriconoscibile. Cade ancora al San Paolo il Napoli di Gattuso che nel posticipo dell’ottava giornata di serie A, incassa un 3-1 dal Milan che resta in vetta alla classifica, con 20 punti. Una doppietta di Ibrahimovic, al 20? pt e al 9? st ha aperto la strada ai rossoneri, che nel recupero hanno segnato ancora con Hauge. Il Napoli aveva accorciato le distanze con Mertens al 17? ma l’espulsione di Bakayoko per doppia ammonizione ha tarpato le sue speranze di rimonta. Prima metà di frazione tutta in favore del Milan che prima del gol di Ibra va vicino al vantaggio con Kjaer e Calhanoglu. Dopo la rete dei rossoneri, con un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Terza sconfitta di fila ine una squadra irriconoscibile. Cade ancora al San Paolo ildiche nel posticipo dell’ottava giornata di serie A, incassa un 3-1 dalche resta inalla classifica, con 20 punti. Una doppietta dihimovic, al 20? pt e al 9? st ha aperto la strada ai rossoneri, che nel recupero hanno segnato ancora con Hauge. Ilaveva accorciato le distanze con Mertens al 17? ma l’espulsione di Bakayoko per doppia ammonizione ha tarpato le sue speranze di rimonta. Prima metà di frazione tutta in favore delche prima del gol diva vicino al vantaggio con Kjaer e Calhanoglu. Dopo la rete dei rossoneri, con un ...

