Napoli | Giuntoli | “Ibrahimovic? Se ne parlava quando c’era Ancelotti…”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020)al? Se neAncelotti ma in campionato non riuscivamo a fare un punto. Abbiamo pensato a fare altre cose e abbiamo preso altre strade“. Così Cristiano, ds del, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida del San Paolo contro il Milan. “Non si può parlare di partita Scudetto, è un esame come tutti gli altri” ha dettoche poi ha parlato di mercato: “Milik? A gennaio tante squadre cercheranno attaccanti e noi pensiamo di avere un tesoretto in mano. Bakayoko? Rino ha un rapporto molto forte e diretto con la squadra.parlammo di Bakayoko lui ci disse che era un ragazzo splendido e si è dimostrato tale. Volevamo prendere qualcuno, aspettavamo un’occasione e ci siamo ...