Napoli, controllo straordinario della polizia nel Rione Berlingieri: sequestrate armi e droga

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Nella giornata di ieri è stato effettuato un servizio di controllo straordinario a Secondigliano, in particolare nel Rione Berlingieri. Le operazioni sono state svolte dal Commissariato di Secondigliano e della polizia Locale, coadiuvati dall'dell'Unità Cinofila antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale e di quella anti-esplosivo della polizia di Frontiera di Capodichino, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile. Gli uomini in divisa hanno identificato 81 persone, 25 delle quali con precedenti, controllato 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari e perquisito 58 veicoli, oltre ad aver contestato 24 violazioni al Codice ...

