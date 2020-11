MOVIOLA – Inter-Torino, altro rigore al Var: è giocata di Nkolou? (VIDEO) (Di domenica 22 novembre 2020) Succede davvero di tutto nel secondo tempo di Inter-Torino, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Su una palla deviata da Lautaro Martinez, Hakimi anticipa Nkolou che lo sgambetta ma il guardalinee alza la bandierina e segnala fuorigioco. Il Var Abisso richiama però La Penna al monitor perché Nkolou stoppa la palla a terra e fa una giocata, dunque il direttore torna sui suoi passi e fischia la massima punizione. Dal dischetto Lukaku non sbaglia e fa 3-2. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Succede davvero di tutto nel secondo tempo di, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Su una palla deviata da Lautaro Martinez, Hakimi anticipache lo sgambetta ma il guardalinee alza la bandierina e segnala fuorigioco. Il Var Abisso richiama però La Penna al monitor perchéstoppa la palla a terra e fa una, dunque il direttore torna sui suoi passi e fischia la massima punizione. Dal dischetto Lukaku non sbaglia e fa 3-2. SportFace.

