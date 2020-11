Moviola Inter Torino 4-2: l’episodio chiave del match (Di domenica 22 novembre 2020) l’episodio chiave del match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Inter Torino l’episodio chiave della Moviola del match tra Inter e Torino, valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro La Penna. l’episodio chiave DEL match Al 58? il primo Intervento del VAR; sventagliata di Ansaldi per Singo che sbuca alle spalle di Young che allunga una gamba e colpisce l’esterno granata con un calcio sul ventre; La Penna lascia proseguire e sugli sviluppi dell’azione concede una punizione dal limite. Il VAR Abisso però richiama La Penna alla ‘on field review’ al seguito della quale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020)delvalido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.DELAl 58? il primovento del VAR; sventagliata di Ansaldi per Singo che sbuca alle spalle di Young che allunga una gamba e colpisce l’esterno granata con un calcio sul ventre; La Penna lascia proseguire e sugli sviluppi dell’azione concede una punizione dal limite. Il VAR Abisso però richiama La Penna alla ‘on field review’ al seguito della quale ...

