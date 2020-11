MotoGP, Valentino Rossi e la nuova avventura in Yamaha Petronas nel 2021: voglia di correre c’è, ma ne varrà la pena? (Di domenica 22 novembre 2020) 16 febbraio 1979: è questo il momento dell’inizio di chi in moto qualcosa di bello e di importante ha fatto. Valentino Rossi e i suoi 41 anni. Molto è cambiato dal 1996, quando con quella folta chioma di capelli iniziava a deliziarci con vittorie e siparietti post gara, la sua determinazione è sempre la stessa. Il peso delle primavere incide ed essere all’altezza della situazione è sempre più difficile. Il “Dottore” però è lì, desideroso di competere anche con piloti che potrebbero essere suoi figli e di divertirsi. Il fuoco della passione arde ancora nella anima di chi non ha intenzione di attaccare il casco al chiodo. Ci proverà Valentino ancora una volta nel 2021, in una veste diversa: non più i colori ufficiali della Yamaha che, in un film a due tempi, caratterizzanti 15 anni della sua carriera, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) 16 febbraio 1979: è questo il momento dell’inizio di chi in moto qualcosa di bello e di importante ha fatto.e i suoi 41 anni. Molto è cambiato dal 1996, quando con quella folta chioma di capelli iniziava a deliziarci con vittorie e siparietti post gara, la sua determinazione è sempre la stessa. Il peso delle primavere incide ed essere all’altezza della situazione è sempre più difficile. Il “Dottore” però è lì, desideroso di competere anche con piloti che potrebbero essere suoi figli e di divertirsi. Il fuoco della passione arde ancora nella anima di chi non ha intenzione di attaccare il casco al chiodo. Ci proveràancora una volta nel, in una veste diversa: non più i colori ufficiali dellache, in un film a due tempi, caratterizzanti 15 anni della sua carriera, ma ...

SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - OA_Sport : MotoGP, Valentino Rossi e la nuova avventura in Yamaha Petronas nel 2021: voglia di correre c’è, ma ne varrà la pen… - zazoomblog : VIDEO MotoGP GP Portogallo 2020: Valentino Rossi e Dovizioso abbracci emozionanti col team a fine gara - #VIDEO… - InParole : Ho sempre amato #Valentino e continuo a sostenerlo ma mi piange il cuore a non vederlo più lottare per vincere o pe… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, GP Portogallo 2020: Valentino #Rossi e #Dovizioso, abbracci emozionanti col team a fine gara… -