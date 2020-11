MotoGp oggi live: la gara di Portimao in diretta. Moto 2 Bastianini campione (Di domenica 22 novembre 2020) Portimao , 22 novembre 2020 - Con Joan Mir già matematicamente campione MotoGp , nell'ultima gara a Portimao , in Portogallo, la festa sarà per Miguel Oliveira , il beniamino di casa che in sella alla ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020), 22 novembre 2020 - Con Joan Mir già matematicamente, nell'ultima, in Portogallo, la festa sarà per Miguel Oira , il beniamino di casa che in sella alla ...

SkySportMotoGP : ? Oggi alle 18, su @SkySport #MotoGP, non perdetevi '46 Fast Forward', l'ultima intervista da pilota ufficiale… - SkySportMotoGP : 3? vittorie e 1?9? podi nel Motomondiale ?? @calcrutchlow corre oggi l'ultima gara in #MotoGP ?? @MotoGP… - Starmarsy : Ultima gara di Dovi e Cal, ultima in Yamaha per Vale, pure Titone se ne va Sto soffrendo, oggi è dura #MotoGP - flpmbr : #Meda: “nelle nostre interviste ai piloti, oggi ci occupiamo di...valentino Rossi!” Noo! Cazzo Guido, che sorpresa!… - Streetfightman : Chi vince oggi?? ?? @MotoGP #PortugueseGP #MotoGP -