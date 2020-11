MotoGP, Miguel Oliveira: “Volevo vincere, sapevo di avere un buon passo. Nel 2021 voglio giocarmi il titolo” (Di domenica 22 novembre 2020) Successo in solitaria per Miguel Oliveira, alfiere della KTM, nel GP del Portogallo, ultima prova del Mondiale 2020 di MotoGP. Un vero e proprio dominio lungo i saliscendi del tracciato lusitano quello del pilota portoghese, che ha saputo interpretare come nessuno la pista, spingendo dall’inizio alla fine su un passo inarrivabile, martellando tempi sotto l’1’40”. Alle sue spalle si sono classificati l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) . Con questo risultato, il “Morbido” ha conquistato la seconda piazza nel campionato, col il vincitore del titolo Joan Mir costretto al ritiro per un problema tecnico sulla Suzuki, mentre la Ducati si è aggiudicata il Mondiale costruttori. Per Oliveira si tratta del secondo successo in carriera in top-class. Andrea Dovizioso ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Successo in solitaria per, alfiere della KTM, nel GP del Portogallo, ultima prova del Mondiale 2020 di. Un vero e proprio dominio lungo i saliscendi del tracciato lusitano quello del pilota portoghese, che ha saputo interpretare come nessuno la pista, spingendo dall’inizio alla fine su uninarrivabile, martellando tempi sotto l’1’40”. Alle sue spalle si sono classificati l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) . Con questo risultato, il “Morbido” ha conquistato la seconda piazza nel campionato, col il vincitore del titolo Joan Mir costretto al ritiro per un problema tecnico sulla Suzuki, mentre la Ducati si è aggiudicata il Mondiale costruttori. Persi tratta del secondo successo in carriera in top-class. Andrea Dovizioso ...

