MotoGP, la Ducati vince il Mondiale costruttori. Ma che occasione persa senza Marc Marquez… (Di domenica 22 novembre 2020) Il Mondiale MotoGP 2020 è andato in archivio con la vittoria odierna di Miguel Oliveira nel Gran Premio del Portogallo, mentre in casa Ducati si può sorridere per il secondo posto di Jack Miller e per il trionfo nel campionato costruttori. L’australiano del Team Pramac, che nel 2021 verrà promosso nella squadra ufficiale insieme a Francesco Bagnaia, si è confermato uno dei piloti più in forma della griglia nel finale di stagione contribuendo in maniera decisiva al successo finale della Ducati nella graduatoria riservata alle case. Un risultato indubbiamente positivo, nell’ambito di un Mondiale caratterizzato da molti alti e bassi, ma a Borgo Panigale resta il rammarico di una grandissima occasione persa alla luce dell’assenza per ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Il2020 è andato in archivio con la vittoria odierna di Miguel Oliveira nel Gran Premio del Portogallo, mentre in casasi può sorridere per il secondo posto di Jack Miller e per il trionfo nel campionato. L’australiano del Team Pramac, che nel 2021 verrà promosso nella squadra ufficiale insieme a Francesco Bagnaia, si è confermato uno dei piloti più in forma della griglia nel finale di stagione contribuendo in maniera decisiva al successo finale dellanella graduatoria riservata alle case. Un risultato indubbiamente positivo, nell’ambito di uncaratterizzato da molti alti e bassi, ma a Borgo Panigale resta il rammarico di una grandissimaalla luce dell’asper ...

