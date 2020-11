MotoGP, Jack Miller: “Oggi Oliveira era di un altro pianeta! Felice del secondo posto, che battaglia con Morbidelli” (Di domenica 22 novembre 2020) Jack Miller ha centrato la seconda posizione nel Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020, e ha confermato la sua grande crescita in questo ultimo scorcio di stagione. L’australiano si congeda dal team Ducati Pramac (dal prossimo anno correrà nel team ufficiale di Borgo Panigale) con una piazza d’onore davvero brillante alle spalle dell’imprendibile Miguel Oliveira, ma davanti a Franco Morbidelli, con il quale ha battagliato fino all’ultimo metro. Se a Valencia il romano era stato in grado di beffarlo per andare a vincere, stavolta il ducatista si è preso la rivincita andando a superare il rivale proprio in extremis. “Oggi stare dietro a Miguel Oliveira era davvero impossibile, sembrava di un altro ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)ha centrato la seconda posizione nel Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale2020, e ha confermato la sua grande crescita in questo ultimo scorcio di stagione. L’australiano si congeda dal team Ducati Pramac (dal prossimo anno correrà nel team ufficiale di Borgo Panigale) con una piazza d’onore davvero brillante alle spalle dell’imprendibile Miguel, ma davanti a Franco Morbidelli, con il quale hato fino all’ultimo metro. Se a Valencia il romano era stato in grado di beffarlo per andare a vincere, stavolta il ducatista si è preso la rivincita andando a superare il rivale proprio in extremis.stare dietro a Miguelera davvero impossibile, sembrava di un...

OA_Sport : #MotoGP, Jack #Miller: “Oggi #Oliveira era di un altro pianeta! Felice del secondo posto, che battaglia con… - dianatamantini : MOTOGP - Miguel Oliveira senza rivali: riscritta la storia in QP, 'completato il lavoro in gara. A podio Jack Mille… - lorexpo27 : Jack bravo a fregare Frankie proprio all’ultimo. Nessuna possibilità di risposta. Ad ogni modo, ottimo 2° in campio… - superman_super_ : RT @corsedimoto: MOTOGP - Miguel #Oliveira senza rivali: riscritta la storia in QP, 'completato il lavoro in gara. A podio Jack #Miller ed… - corsedimoto : MOTOGP - Miguel #Oliveira senza rivali: riscritta la storia in QP, 'completato il lavoro in gara. A podio Jack… -