MotoGp, in Portogallo vince il padrone di casa Oliveira. Miller e Morbidelli sul podio (Di domenica 22 novembre 2020) Dominio totale nell'ultima gara stagionale per Miguel Oliveira, che conquista pole e vittoria nel Gp del Portogallo in sella alla sua Ktm. Alle sue spalle finiscono Miller e Franco Morbidelli (in ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Dominio totale nell'ultima gara stagionale per Miguel, che conquista pole e vittoria nel Gp delin sella alla sua Ktm. Alle sue spalle finisconoe Franco(in ...

SkySportMotoGP : BASTIANINI CE L’HA FATTA? (?? #Moto2) ???? Alla Bestia basta il 5° posto per il titolo? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? OLIVEIRA PROFETA IN PATRIA ?? (?? #MotoGP) ?? E Morbido è meravigliosamente 2° nel Mondiale Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ?… - zazoomblog : MotoGp Oliveira profeta in patria: vince lultima gara dellanno in Portogallo - #MotoGp #Oliveira #profeta #patria: - sportface2016 : #GPPortugal 2020: le dichiarazioni di Valentino #Rossi -