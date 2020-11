MotoGP | il GP del Portogallo LIVE Arenas e Bastianini vincono il Mondiale di Moto3 e Moto2

Leggi su newsmondo

(Di domenica 22 novembre 2020), GP del: si chiude la stagione delle due ruote. Ultima gara per Valentino Rossi con la Yamaha. PORTIMAO () –, GP del. Ultima uscita stagionale per ildelle due ruote., il GP delLe altre classi – Indominio di Raul Fernandez. Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo Dennis Foggia e Jeremy Alcoba. 5° crono per Tony Arbolino, piazzamento che non ha permesso di sopravanzare Albert, undicesimo, in classifica generale. L’iberico è il nuovo campione del mondo. Settimo posto per Celestino Vietti. An unforgettable #finale!!! @25RaulFernandez takes victory as ...