MotoGP, gara GP Portogallo oggi domenica 22 novembre in tv: orario partenza e diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) domenica 22 novembre è il giorno della gara al Gran Premio del Portogallo, valevole per il quattordicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2020. Sul circuito di Portimao i piloti scendono in pista per il warm-up alle ore 11, per poi sfidarsi per la vittoria del GP alle ore 15. Miguel Oliveira partirà dalla pole position. Tutto il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 22 novembre Ore 11 – Warm-Up Ore 15 – gara SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020)22è il giorno dellaal Gran Premio del, valevole per il quattordicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2020. Sul circuito di Portimao i piloti scendono in pista per il warm-up alle ore 11, per poi sfidarsi per la vittoria del GP alle ore 15. Miguel Oliveira partirà dalla pole position. Tutto il Gran Premio delsarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu Dazn e Sky Go e in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di22Ore 11 – Warm-Up Ore 15 –SportFace.

SkySportMotoGP : ?? Domani sarà l'ultima gara di @AndreaDovizioso con la @ducaticorse ?? Le più belle immagini della carriera di 'Desm… - SkySportMotoGP : ?? @eneabastianini e @Luca_Marini_97, è la notte prima della gara decisiva: ecco come la vivranno due dei contendent… - SkySportMotoGP : Tra i contendenti al titolo spunta #Gardner! Domani sarà una gara spettacolare ?? ?? Il resoconto su… - ildicece : RT @SkySportMotoGP: 3? vittorie e 1?9? podi nel Motomondiale ?? @calcrutchlow corre oggi l'ultima gara in #MotoGP ?? @MotoGP #PortugueseGP ????… - MELSSIMS : RT @SkySportMotoGP: 3? vittorie e 1?9? podi nel Motomondiale ?? @calcrutchlow corre oggi l'ultima gara in #MotoGP ?? @MotoGP #PortugueseGP ????… -