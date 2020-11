MotoGP, Franco Morbidelli: “Siamo riusciti a portare a termine un lavoro magnifico” (Di domenica 22 novembre 2020) Franco Morbidelli completa al terzo posto il Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo atto della MotoGP 2020. I sali e scendi del moderno circuito che sorge nella regione dell’Algarve ci hanno regalato una bellissima corsa, vinta con margine dal padrone di casa Miguel Oliveira (KTM). L’italiano ha chiuso il podio dopo una lunga lotta con l’australiano Jack Miller. Il nativo di Townsville ha infilato il portacolori della Yamaha nel corso dell’ultimo giro con un bel sorpasso in curva 13. Morbidelli ha dichiarato ai microfoni della MotoGP pochi minuti dopo il traguardo: “È un gran bel modo per concludere questo meraviglioso campionato. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Non avevamo gli occhi puntati addosso e forse questo ci ha aiutato. Siamo riusciti a portare a ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)completa al terzo posto il Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo atto della2020. I sali e scendi del moderno circuito che sorge nella regione dell’Algarve ci hanno regalato una bellissima corsa, vinta con margine dal padrone di casa Miguel Oliveira (KTM). L’italiano ha chiuso il podio dopo una lunga lotta con l’australiano Jack Miller. Il nativo di Townsville ha infilato il portacolori della Yamaha nel corso dell’ultimo giro con un bel sorpasso in curva 13.ha dichiarato ai microfoni dellapochi minuti dopo il traguardo: “È un gran bel modo per concludere questo meraviglioso campionato. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Non avevamo gli occhi puntati addosso e forse questo ci ha aiutato. Siamoa ...

