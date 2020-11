MotoGP, Cal Crutchlow si ritira. Tutti i numeri del britannico (Di domenica 22 novembre 2020) Si è chiuso quest’oggi con un 13° posto a Portimao dopo 10 stagioni il percorso di Cal Crutchlow nel Motomondiale. Classe 1985, il nativo di Coventry ha deciso di ritirarsi firmando un contratto da collaudatore con la Yamaha per il 2021 in modo da trascorrere più tempo con la sua famiglia ed in particolare con la figlia Willow (4 anni). Crutchlow, dopo essere esploso con le derivate di serie vincendo il titolo Supersport nel 2009, è sbarcato nel paddock della MotoGP a partire dal 2011 mettendo in evidenza fin da subito un grande talento ed uno stile di guida estremamente aggressivo e spettacolare. Andiamo a riepilogare nel dettaglio i numeri più significativi della carriera di Cal Crutchlow in MotoGP. Il 35enne inglese ha corso per tre differenti case in top class: ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Si è chiuso quest’oggi con un 13° posto a Portimao dopo 10 stagioni il percorso di Calnel Motomondiale. Classe 1985, il nativo di Coventry ha deciso dirsi firmando un contratto da collaudatore con la Yamaha per il 2021 in modo da trascorrere più tempo con la sua famiglia ed in particolare con la figlia Willow (4 anni)., dopo essere esploso con le derivate di serie vincendo il titolo Supersport nel 2009, è sbarcato nel paddock dellaa partire dal 2011 mettendo in evidenza fin da subito un grande talento ed uno stile di guida estremamente aggressivo e spettacolare. Andiamo a riepilogare nel dettaglio ipiù significativi della carriera di Calin. Il 35enne inglese ha corso per tre differenti case in top class: ...

