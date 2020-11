MotoGP 2020: il pagellone della stagione (Di domenica 22 novembre 2020) Il pagellone del Mondiale 2020 di MotoGP. Joan Mir, alla seconda stagione in classe regina, conquista il titolo in un anno stranissimo, caratterizzato dalla pandemia e dall’assenza di Marc Marquez per un infortunio che lo ha tenuto fuori fino alla fine. Seconda piazza per Franco Morbidelli davanti ad Alex Rins. Quarto Andrea Dovizioso. Joan Mir 10 Nella stagione più pazza di sempre, è sempre uno spagnolo a spezzare l’egemonia di Marc Marquez. Dopo un’inizio incerto, la costanza mantenuta a partire dal GP d’Austria ha pagato, con la prima e unica vittoria arrivata solamente a due gare dalla fine. Franco Morbidelli 9 Dopo due anni passate a navigare a metà classifica, con un decimo posto come miglior risultato nella classifica finale, il Morbido tira fuori tutto quello che può dalla sua moto e diventa il ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Ildel Mondialedi. Joan Mir, alla secondain classe regina, conquista il titolo in un anno stranissimo, caratterizzato dalla pandemia e dall’assenza di Marc Marquez per un infortunio che lo ha tenuto fuori fino alla fine. Seconda piazza per Franco Morbidelli davanti ad Alex Rins. Quarto Andrea Dovizioso. Joan Mir 10 Nellapiù pazza di sempre, è sempre uno spagnolo a spezzare l’egemonia di Marc Marquez. Dopo un’inizio incerto, la costanza mantenuta a partire dal GP d’Austria ha pagato, con la prima e unica vittoria arrivata solamente a due gare dalla fine. Franco Morbidelli 9 Dopo due anni passate a navigare a metà classifica, con un decimo posto come miglior risultato nella classifica finale, il Morbido tira fuori tutto quello che può dalla sua moto e diventa il ...

SkySportMotoGP : BASTIANINI CE L’HA FATTA? (?? #Moto2) ???? Alla Bestia basta il 5° posto per il titolo? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? OLIVEIRA PROFETA IN PATRIA ?? (?? #MotoGP) ?? E Morbido è meravigliosamente 2° nel Mondiale Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ?… - sportface2016 : #MotoGP - Il pagellone della stagione - Gazzetta_it : #MotoGP #Portimao #Morbidelli: 'Chiuso alla grande un anno super, presa una rivincita in #Yamaha' -