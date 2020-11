Moto3, Tony Arbolino e un Mondiale “rubato” dal Covid. Decisiva la controversa assenza di Aragon (Di domenica 22 novembre 2020) Per ricostruire il Mondiale 2020 di Moto3 di Tony Arbolino, secondo alle spalle dello spagnolo Albert Arenas e distante di soli quattro punti, bisogna partire da questo: la gara di Aragon. Al pilota italiano, infatti, fu imposta la quarantena di dieci giorni dalle autorità sanitarie spagnole e italiane dopo aver saputo che sul volo di ritorno da Le Mans (da Parigi a Milano), seduta accanto a lui c’era una persona risultata positiva al Covid-19. Nonostante il doppio tampone negativo, per Arbolino niente fine settimana di gara in Spagna a scopo precauzionale. Risultato? Zero punti. “Vorrei correre nuovamente la prima gara di Aragon, ma non posso dormire male stanotte perché ho dato il 200% dalla prima gara. Ringrazio tutti perché ci credevano. Sono ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Per ricostruire il2020 didi, secondo alle spalle dello spagnolo Albert Arenas e distante di soli quattro punti, bisogna partire da questo: la gara di. Al pilota italiano, infatti, fu imposta la quarantena di dieci giorni dalle autorità sanitarie spagnole e italiane dopo aver saputo che sul volo di ritorno da Le Mans (da Parigi a Milano), seduta accanto a lui c’era una persona risultata positiva al-19. Nonostante il doppio tampone negativo, perniente fine settimana di gara in Spagna a scopo precauzionale. Risultato? Zero punti. “Vorrei correre nuovamente la prima gara di, ma non posso dormire male stanotte perché ho dato il 200% dalla prima gara. Ringrazio tutti perché ci credevano. Sono ...

