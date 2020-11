Moto3, risultato GP Portogallo 2020: Albert Arenas è campione del mondo, beffato uno splendido Arbolino! La gara va a Fernandez (Di domenica 22 novembre 2020) Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) si è aggiudicato in maniera letteralmente dominante il Gran Premio del Portogallo, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto3, ma la notizia più importante è che Albert Arenas (KTM Aspar) è il nuovo campione del mondo della classe più leggera. Lo spagnolo nativo di Girona succede al nostro Lorenzo Dalla Porta, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagione, e diventa il nuovo “Re”. Per la Spagna si tratta del diciannovesimo trionfo iridato in questa categoria ed è il quinto da quando è arrivata la denominazione Moto3. Albert Arenas, infatti, riceve il testimone da nomi illustri come Maverick Vinales, Alex Marquez, Joan Mir e Jorge Martin. Per il ventiquattrenne del team ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Raul(Red Bull KTM Ajo) si è aggiudicato in maniera letteralmente dominante il Gran Premio del, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale, ma la notizia più importante è che(KTM Aspar) è il nuovodeldella classe più leggera. Lo spagnolo nativo di Girona succede al nostro Lorenzo Dalla Porta, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagione, e diventa il nuovo “Re”. Per la Spagna si tratta del diciannovesimo trionfo iridato in questa categoria ed è il quinto da quando è arrivata la denominazione, infatti, riceve il testimone da nomi illustri come Maverick Vinales, Alex Marquez, Joan Mir e Jorge Martin. Per il ventiquattrenne del team ...

OA_Sport : #Moto3, risultato GP Portogallo 2020: Albert #Arenas è campione del mondo, beffato uno splendido #Arbolino! La gara… - OA_Sport : Moto3, risultato FP1 GP Portogallo 2020: Jaume Masiá il più veloce a Portimao, bene Romano Fenati 2°, Arbolino 11° - Le0pardRacing : RT @dennisfoggia71: Nella FP2 non siamo riusciti a ripetere il buon risultato di questa mattina, nella combinata siamo in P18. ????During FP… - riaandv : RT @dennisfoggia71: Nella FP2 non siamo riusciti a ripetere il buon risultato di questa mattina, nella combinata siamo in P18. ????During FP… - dennisfoggia71 : Nella FP2 non siamo riusciti a ripetere il buon risultato di questa mattina, nella combinata siamo in P18. ????Durin… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 risultato MotoGP, oggi il GP Portogallo: orari tv e ultime news Sky Sport Moto3 | Gp Portimao Gara: Vince Fernandez, ma Arenas è Campione del Mondo

Moto3 Gp Portogallo Portimao Gara - Raul Fernandez si aggiudica il Gran Premio di Portogallo, ultima tappa della stagione 2020, ma è Albert Arenas a vincere il campionato del Mondo classe Moto3. Parti ...

Moto3. Chi è Albert Arenas?

Da lì diverse vittorie e risultati importanti, fino ad approdare a sedici anni al Campionato Spagnolo di Velocità, nella categoria Moto3 e a piazzarsi secondo, sempre nel CEV, nel 2015. Nel frattempo ...

Moto3 Gp Portogallo Portimao Gara - Raul Fernandez si aggiudica il Gran Premio di Portogallo, ultima tappa della stagione 2020, ma è Albert Arenas a vincere il campionato del Mondo classe Moto3. Parti ...Da lì diverse vittorie e risultati importanti, fino ad approdare a sedici anni al Campionato Spagnolo di Velocità, nella categoria Moto3 e a piazzarsi secondo, sempre nel CEV, nel 2015. Nel frattempo ...