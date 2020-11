Moto3, risultati warm-up GP Portogallo 2020: Tony Arbolino vola ed è secondo alle spalle di Masià, Ogura e Arenas sono vicini (Di domenica 22 novembre 2020) Jaume Masià ha piazzato il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio del Portogallo, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto3. Sul tracciato di Portimao il sole la fa da padrone (e sarà così anche per il resto della giornata) con temperature già attorno ai 16 gradi (anche per quel che riguarda l’asfalto) e vento assente, dopo che ieri aveva infastidito non poco i protagonisti delle tre classi. Come si sono comportati i tre contendenti per il titolo? Albert Arenas ha fatto vedere ancora una volta di essere a proprio agio sulla pista dell’Algarve e, oltre alle sue certezze, ha anche la consapevolezza che Raul Fernandez potrebbe essere un alleato non di poco conto, dato che il portacolori del team Red Bull KTM Ajo potrebbe davvero prendere, ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Jaumeha piazzato il miglior tempo nel-up del Gran Premio del, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Portimao il sole la fa da padrone (e sarà così anche per il resto della giornata) con temperature già attorno ai 16 gradi (anche per quel che riguarda l’asfalto) e vento assente, dopo che ieri aveva infastidito non poco i protagonisti delle tre classi. Come sicomportati i tre contendenti per il titolo? Albertha fatto vedere ancora una volta di essere a proprio agio sulla pista dell’Algarve e, oltresue certezze, ha anche la consapevolezza che Raul Fernandez potrebbe essere unato non di poco conto, dato che il portacolori del team Red Bull KTM Ajo potrebbe davvero prendere, ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AIAPortimao Warm Up: @jaume_masia davanti ad @TonyArbolino e @dennisfoggia71 - - motograndprixit : #Moto3 | Gp @AIAPortimao Warm Up: @jaume_masia davanti ad @TonyArbolino e @dennisfoggia71 -… - OA_Sport : #Moto3, risultati warm-up GP Portogallo 2020: Tony #Arbolino vola ed è secondo alle spalle di #Masià, #Ogura e… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: #Moto3, @25RaulFernandez fa 6: #Arbolino rincorre, 27° in griglia #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https… - SkySportMotoGP : #Moto3, @25RaulFernandez fa 6: #Arbolino rincorre, 27° in griglia #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -