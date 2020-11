Moto2 | risultati warm-up GP Portogallo 2020 | Schrotter è il più veloce | ottimo 3° Marini 9° Bastianini | grande sofferenza per Lowes

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) Marcelsi riscatta dopo un pessimo sabato e conclude il-up del Gran Premio delcon il miglior tempo (1’43?363), mettendo in mostra un ritmo davvero impressionante che gli potrebbe consentire di effettuare unarimonta in gara dalla sua 21ma posizione in griglia. Bel guizzo finale sulla bandiera a scacchi del turno da parte dello spagnolo Jorge Martin, che balza in seconda posizione a 108 millesimi dalla testa candidandosi ad un ruolo di protagonista in vista dell’ultima corsa stagionale del Mondiale. Quest’oggi però a Portimao i fari saranno puntati sulla lotta per il titolo ed è quindi importante registrare l’-up di Luca, 3° a 0.130 con un passo molto solido fin dai primi ...