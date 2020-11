Moto2, Luca Marini: “Ho dato tutto quello che avevo, ringrazio il team per il lavoro di quest’anno e la Ducati per l’opportunità in MotoGP” (Di domenica 22 novembre 2020) Un secondo posto in Portogallo e una seconda piazza nel Mondiale 2020 di Moto2: sono questi i dati finali per Luca Marini. Il fratellino di Valentino Rossi ha tentato in tutti i modi di riprendersi la vetta del campionato della media cilindrata, ma il quinto posto di Enea Bastianini e la vittoria dell’australiano Remy Gardner hanno sorriso al romagnolo che si è laureato campione del mondo con 205 punti a precedere di nove lunghezze Luca e il britannico Sam Lowes. Una prestazione, comunque, di grande valore per Marini, che ha cercato di concludere con il botto, ma poi si è dovuto accontentare della piazza d’onore al cospetto di un Gardner velocissimo, dando seguito a quanto aveva fatto vedere nel corso delle qualifiche: “Mi sento bene, penso di aver dato il 100%. Sono contento di ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Un secondo posto in Portogallo e una seconda piazza nel Mondiale 2020 di: sono questi i dati finali per. Il fratellino di Valentino Rossi ha tentato in tutti i modi di riprendersi la vetta del campionato della media cilindrata, ma il quinto posto di Enea Bastianini e la vittoria dell’australiano Remy Gardner hanno sorriso al romagnolo che si è laureato campione del mondo con 205 punti a precedere di nove lunghezzee il britannico Sam Lowes. Una prestazione, comunque, di grande valore per, che ha cercato di concludere con il botto, ma poi si è dovuto accontentare della piazza d’onore al cospetto di un Gardner velocissimo, dando seguito a quanto aveva fatto vedere nel corso delle qualifiche: “Mi sento bene, penso di averil 100%. Sono contento di ...

