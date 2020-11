Moto: Portimao; vince Fernandez, Arenas campione Moto3 (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) ha vinto il gp del Portogallo, mentre il connazionale Albert Arenas si è laureato campione del mondo della classe Moto3, pur tagliando il traguardo come ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - Lo spagnolo Raul(KTM) ha vinto il gp del Portogallo, mentre il connazionale Albertsi è laureatodel mondo della classe3, pur tagliando il traguardo come ...

SkySportMotoGP : ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? FUGA PER LA VITTORIA DI FERNANDEZ (?? #Moto3) ???? Rimonta da paura per Arbolino ma non basta Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : I quattro contendenti al titolo sono vicini! (?? - 20 giri) ??????? #Gardner scappa in vetta Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : BASTIANINI CE L’HA FATTA? (?? #Moto2) ???? Alla Bestia basta il 5° posto per il titolo? Il resoconto ?… - Gazzetta_it : #Portimao #Moto2, #titolo mondiale a #Bastianini. Marini lotta, ma è 2° -