Moto GP, GP Portogallo. Dall’Igna: “Vincere il titolo costruttori è fondamentale per la Ducati” (Di domenica 22 novembre 2020) “Vincere un campionato del mondo è fondamentale, soprattutto per un costruttore, perché dimostra la tecnologia che si è riuscita a sviluppare in questi anni. La cosa più importante è sviluppare tecnologie: Ducati in questo è senza dubbio avanti agli e lavorerò affinché continui ad esserlo anche in futuro”. Sono queste le parole di Gigi Dall’Igna, direttore generale Ducati corse ai microfoni di Sky Sport, dopo la conquista del titolo costruttori MotoGP da parte della casa italiana. “Ducati miglior Moto del 2020? La classifica parla da sola. Dal mio punto di vista ho chiari i punti sui quali lavorare per cercare di essere ancora più competitivi per cercare di portare a Borgo Panigale anche l’altro mondiale” ha proseguito Dall’Igna. Il 2020, però, è stata ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020)un campionato del mondo è, soprattutto per un costruttore, perché dimostra la tecnologia che si è riuscita a sviluppare in questi anni. La cosa più importante è sviluppare tecnologie: Ducati in questo è senza dubbio avanti agli e lavorerò affinché continui ad esserlo anche in futuro”. Sono queste le parole di Gigi, direttore generale Ducati corse ai microfoni di Sky Sport, dopo la conquista delGP da parte della casa italiana. “Ducati migliordel 2020? La classifica parla da sola. Dal mio punto di vista ho chiari i punti sui quali lavorare per cercare di essere ancora più competitivi per cercare di portare a Borgo Panigale anche l’altro mondiale” ha proseguito. Il 2020, però, è stata ...

SkySportMotoGP : BASTIANINI CE L’HA FATTA? (?? #Moto2) ???? Alla Bestia basta il 5° posto per il titolo? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ARENAS CAMPIONE, MA CHE SOFFERENZA! ???? Applausi per una rimonta incredibile, @TonyArbolino! Il resoconto ?… - Agenzia_Ansa : #MotoGp la Ducati @DucatiMotor vince il titolo mondiale costruttori. A #Portimao, in Portogallo, #Oliveira si imp… - aslie8 : RT @Agenzia_Ansa: #MotoGp la Ducati @DucatiMotor vince il titolo mondiale costruttori. A #Portimao, in Portogallo, #Oliveira si impone in… - sportface2016 : #MotoGP, #GPPortogallo. Dall'Igna: '#Ducati miglior moto del 2020? La classifica parla da sola' -