Morto Giuseppe Modenese, il “Primo ministro” del made in Italy (Di domenica 22 novembre 2020) Un altro pezzo di made in Italy se ne va. Nella notte del 21 novembre è Morto nella sua casa di Milano Giuseppe Modenese (detto Beppe), conosciuto da tutti con i soprannomi di “Ambasciatore della moda” o, come lo aveva definito la rivista Vogue, “Ministro dell’eleganza” del nostro Paese. Nonostante fosse originario di Alba (in Piemonte, dove è nato il 26 novembre 1929), da decenni si era trasferito a Milano, contribuendo in maniera fondamentale a trasformarla nella Capitale italiana della moda. Chi era Giuseppe Beppe Modenese Appassionato di moda sin dalla più giovane età – il primo evento nel settore del fashion al quale ha collaborato risale addirittura al 1952 – Giuseppe Modenese è stata una personalità di spicco del ... Leggi su quifinanza (Di domenica 22 novembre 2020) Un altro pezzo diinse ne va. Nella notte del 21 novembre ènella sua casa di Milano(detto Beppe), conosciuto da tutti con i soprannomi di “Ambasciatore della moda” o, come lo aveva definito la rivista Vogue, “Ministro dell’eleganza” del nostro Paese. Nonostante fosse originario di Alba (in Piemonte, dove è nato il 26 novembre 1929), da decenni si era trasferito a Milano, contribuendo in maniera fondamentale a trasformarla nella Capitale italiana della moda. Chi eraBeppeAppassionato di moda sin dalla più giovane età – il primo evento nel settore del fashion al quale ha collaborato risale addirittura al 1952 –è stata una personalità di spicco del ...

