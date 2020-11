Morra cacciato in sala trucco. Rai, Retroscena sconcertante: "Telefonata coi big M5s, cosa temevano" (Di domenica 22 novembre 2020) cacciato dalla Rai quando Nicola Morra era già in sala trucco. A rivelare un dettaglio succoso sullo stop di viale Mazzini all'intervista del senatore grillino a Titolo V, venerdì sera, è il Fatto quotidiano. Poche ore prima era scoppiato il caso delle dichiarazioni su Jole Santelli, giudicate dal centrodestra (ma pure da parte del M5s) imbarazzanti e sconvenienti. E così il presidente della commissione Antimafia, già a Napoli negli studi di Raitre dove sarebbe intervenuto insieme alla sardina Jasmine Cristallo, Sergio Rizzo e il direttore del Mattino Federico Monga, è stato "censurato" per decisione della direzione di rete. Nel tardo pomeriggio, spiega il Fatto, Franco Di Mare "inizia a chiedersi se sia il caso di confermare l'ospitata e, alle 8 di sera, si confronta con Salini". Secondo alcune fonti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020)dalla Rai quando Nicolaera già in. A rivelare un dettaglio succoso sullo stop di viale Mazzini all'intervista del senatore grillino a Titolo V, venerdì sera, è il Fatto quotidiano. Poche ore prima era scoppiato il caso delle dichiarazioni su Jole Santelli, giudicate dal centrodestra (ma pure da parte del M5s) imbarazzanti e sconvenienti. E così il presidente della commissione Antimafia, già a Napoli negli studi di Raitre dove sarebbe intervenuto insieme alla sardina Jasmine Cristallo, Sergio Rizzo e il direttore del Mattino Federico Monga, è stato "censurato" per decisione della direzione di rete. Nel tardo pomeriggio, spiega il Fatto, Franco Di Mare "inizia a chiedersi se sia il caso di confermare l'ospitata e, alle 8 di sera, si confronta con Salini". Secondo alcune fonti ...

