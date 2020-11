Monza, Brocchi dimesso dopo l’operazione per calcoli renali (Di domenica 22 novembre 2020) Cristian Brocchi ha subito un intervento chirurgico per calcoli renali, il quale non gli ha permesso di sedere in panchina durante Pordenone-Monza. Il tecnico del club lombardo verrà dimesso nel corso della giornata di domenica 22 novembre e potrà tornare ad agire in favore del proprio organico, come riportato da ‘Monza-news.it’. L’allenatore italiano tornerà a operare alla guida del Monza, compagine dalle grandi ambizioni, come più volte affermato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Cristianha subito un intervento chirurgico per, il quale non gli ha permesso di sedere in panchina durante Pordenone-. Il tecnico del club lombardo verrànel corso della giornata di domenica 22 novembre e potrà tornare ad agire in favore del proprio organico, come riportato da ‘-news.it’. L’allenatore italiano tornerà a operare alla guida del, compagine dalle grandi ambizioni, come più volte affermato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. SportFace.

sportface2016 : #Monza, buone notizie per #Brocchi - infoitsport : Monza, Brocchi dimesso oggi. Possibile la sua presenza in panchina in Coppa Italia - TUTTOB1 : Monza, Brocchi verrà dimesso oggi - ilcittadinomb : Calcio serie B, Pordenone-Monza: finisce 1-1, Lamanna super, Maric ristabilisce il pari - ManuelR97_ : @mirabeack Ma se gli piace tanto Brocchi, può sempre tifare Monza -