Mobilità elettrica: Alto Adige promosso (Di domenica 22 novembre 2020) Il Politecnico di Milano ha recentemente pubblicato lo “Smart Mobility Report 2020”, uno studio dal quale emerge che il Trentino-Alto Adige è la regione italiana dove la Mobilità elettrica è più diffusa. Tutto ciò grazie al dato più Alto di tutta Italia per stazioni di ricarica per abitante e numero di veicoli elettrici per abitanti. Nel Report si legge che tra i fattori considerati decisivi per questo eccellente risultato vi sono le misure di sostegno pubbliche offerte sia dalla Provincia di Bolzano, sia dalla Provincia di Trento, per l’acquisto e il noleggio di veicoli, nonchè per l’installazione di stazioni di ricarica. Soddisfatti dei risultati della ricerca gli assessori provinciali alla Mobilità, Daniel Alfreider, e all’ambiente, Giuliano Vettorato, secondo i quali “il Report del ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 22 novembre 2020) Il Politecnico di Milano ha recentemente pubblicato lo “Smart Mobility Report 2020”, uno studio dal quale emerge che il Trentino-è la regione italiana dove laè più diffusa. Tutto ciò grazie al dato piùdi tutta Italia per stazioni di ricarica per abitante e numero di veicoli elettrici per abitanti. Nel Report si legge che tra i fattori considerati decisivi per questo eccellente risultato vi sono le misure di sostegno pubbliche offerte sia dalla Provincia di Bolzano, sia dalla Provincia di Trento, per l’acquisto e il noleggio di veicoli, nonchè per l’installazione di stazioni di ricarica. Soddisfatti dei risultati della ricerca gli assessori provinciali alla, Daniel Alfreider, e all’ambiente, Giuliano Vettorato, secondo i quali “il Report del ...

espressione24 : L’Aquila- E’ stato assegnato un premio al Comune dell’Aquila inerente al progetto della mobilità elettrica, nell’am… - NovartisItalia : RT @EnelXItalia: All’Assemblea @ANCI_comunicare presentiamo la partnership con @NovartisItalia per affrontare il tasso di inquinamento e il… - EnelXItalia : All’Assemblea @ANCI_comunicare presentiamo la partnership con @NovartisItalia per affrontare il tasso di inquinamen… - Isabell77315942 : RT @aostasera: Il Comune di #Cogne sperimenta la mobilità elettrica in aree montane - Aostasera - aostasera : Il Comune di #Cogne sperimenta la mobilità elettrica in aree montane - Aostasera -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità elettrica “Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico” Fortune Italia