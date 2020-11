Miozzo: “Spostamenti per Natale? Dipende dai prossimi 15 giorni. Sanzionare assembramenti o a gennaio ci sarà la terza ondata” (Di domenica 22 novembre 2020) Controlli e sanzioni “rigorose”, altrimenti “salta tutto”. Con una conseguenza grave: “terza ondata a gennaio”. È l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo per regolare la riapertura dei negozi in vista di Natale. “Per evitare l’assembramento da shopping – dice – ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata”. Il coordinatore del Cts si è soffermato anche sugli spostamenti tra Regioni nel periodo natalizio e sui temi di riapertura delle scuole agli studenti, costretti ora alla didattica a distanza alle superiori e, nelle zone con maggiori restrizioni, anche nelle seconde e terze classi delle medie. “Dobbiamo valutare l’andamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Controlli e sanzioni “rigorose”, altrimenti “salta tutto”. Con una conseguenza grave: “ondata a”. È l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoper regolare la riapertura dei negozi in vista di. “Per evitare l’assembramento da shopping – dice – ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se noncosì salta tutto e asiamo con la. Il coordinatore del Cts si è soffermato anche sugli spostamenti tra Regioni nel periodo natalizio e sui temi di riapertura delle scuole agli studenti, costretti ora alla didattica a distanza alle superiori e, nelle zone con maggiori restrizioni, anche nelle seconde e terze classi delle medie. “Dobbiamo valutare l’andamento della ...

